Jonas Van Genechten sera bien à Binche-Chimay-Binche ce mardi. Sur cette course sur laquelle il a cumulé les places d’honneur. En sept participations, il s’est classé cinq fois dans le top 15, dont une fois quatrième, deux fois septième et une fois neuvième. Mais le routier-sprinter originaire de Biesme-sous-Thuin ne sera pas au cœur du peloton, ce mardi, sur les pavés binchois. Il avait prévu d’y faire ses adieux, sur ses routes, au milieu de ses collègues, pour la dernière course de sa carrière.

Mais Paris-Roubaix en a décidé autrement.