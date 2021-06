Neuf victoires chez les pros, dont deux en World Tour, avec sa victoire d’étape sur le Tour d’Espagne 2016 et son succès sur une étape du Tour de Pologne 2014. C’est un palmarès qui compte. Jonas Van Genechten aimerait encore continuer à l’enrichir en 2021. Pour ses dernières occasions. Car il va mettre un terme à sa carrière à l’issue de la saison.

"Je m’étais toujours dit que 35 ans, c’est une belle année pour arrêter", raconte le routier-sprinter de B&B Hôtel p/b KTM, qui fêtera son 35e printemps en automne. "Je pense donc depuis un an ou deux à ma fin de carrière. Je n’ai pas envie d’arrêter au bout d’une année de trop, je ne voulais pas quitter ce métier frustré ou aigri, ni être en froid avec mon sport que j’aime tant et qui m'a beaucoup apporté. Là, j’ai toujours l’envie. Notamment celle de finir à un bon niveau en fin de saison. Je pouvais continuer, prolonger un an dans mon équipe. Mais à un moment donné, il faut savoir arrêter. J’ai aussi une grande envie de faire d’autres choses, passer plus de temps en famille, avec ma compagne, voyager, pourquoi pas faire de l’Enduro VTT : il y a plein de projets à réaliser. Je veux en profiter un peu avant de me concentrer sur ma reconversion, pour laquelle j’ai plusieurs pistes ou idées."

Cet ancien lauréat du Grand Prix Cerami, de celui de Fourmies, de la Course du Raisin à Overijse, d’une étape du Tour de Wallonie, d’une de l’Eurométropole Tour, de Lichtervelde ou de la kermesse pro de Gullegem sort de deux années plus difficiles. "J’ai eu pas mal de pépins ces derniers temps avec mon opération du genou en 2019", décrit celui qui est passé par les équipes continentales de Jean-François Bourlart (Verandas Willems, Groupe Gobert...), avant d’évoluer comme pro chez Wallonie-Bruxelles, Lotto-Soudal, IAM, Cofidis et de finir chez B&B Hôtel p/b KTM. "La saison 2020 n’a pas été simple avec la pandémie. Qui a continué en début d’année : je n’ai pas eu un programme très chargé dans la première partie de la saison. J’ai envie de vivre une belle fin de saison. Sans me fixer un résultat en particulier à atteindre, mais avec la motivation de terminer au meilleur niveau possible."