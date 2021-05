À défaut d’un Belge en rose à Milan, on en a découvert un revêtu du maillot jaune à Issoire. Et du vert, et de celui à pois, et du blanc… ! Désigné aussi, tout naturellement, le plus combatif du jour, Brent Van Moer a cumulé tout ce qui était possible (Lotto-Soudal est aussi en tête du classement par équipes) en réussissant une prestation peu commune pour gagner le premier succès de sa carrière, au terme de la 1re étape qu’il a marquée de son empreinte.