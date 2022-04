Van Wilder, l'autre grande victime de la chute à Liège-Bastogne-Liège: "J'ai failli m'évanouir en voyant l'état d'Alaphilippe" CyclismeVidéo La Rédaction Le jeune grimpeur belge est privé du Giro à cause d'une fracture de la mâchoire. "Je suis en colère."

Décidément, Ilan Van Wilder et les grands tours, ce n'est pas (encore) une histoire d'amour. Alors qu'il participait à sa première course de 3 semaines sur la Vuelta 2020, il devait abandonner dès la première étape à cause de douleurs au genou. Et la saison dernière, son année escamotée sous les couleurs de DSM l'empêchait de prendre sa revanche. Nul doute que le jeune grimpeur de 21 ans s'impatientait à l'idée de prendre part au prochain Tour d'Italie, à partir du vendredi 6 mai...



C'était sans compter sur la terrible chute collective à Liège-Bastogne-Liège, dont il fut l'une des principales victimes dans l'ombre de son leader Julian Alaphilippe. Souffrant d'une fracture à la mâchoire, le coureur du Wolfpack était emmené à l'hôpital avec pour seul lot de consolation la victoire de son pote Remco Evenepoel.



Contacté par nos confrères du Laatste Nieuws, le jeune grimpeur est revenu sur l'accident: "Avec les images et les témoignages qu'on a pu entendre depuis cette chute, on comprend que la cause est la nervosité dans le peloton. C'est ce qui arrive quand un coureur veut s'engouffrer là où il n'y a pas de place, pour essayer de gagner une ou deux positions." Et de reprendre: "Deux coureurs, que je ne citerai pas, n'ont pas voulu utiliser leurs put*** de freins et ont provoqué ce chaos. Ca me met vraiment en colère parce que cela met des vies en danger" explique celui qui dit avoir failli s'évanouir en découvrant ensuite Alaphilippe dans le ravin. "Tout le monde était profondément choqué. On ne fait pas du vélo pour voir de telles scènes."