L'autre grand talent du cyclisme belge a vécu une première saison pro contrariée par le Covid-19 et un problème au genou.

"Si Remco Evenepoel ne s'était pas mis au vélo il y a quelques années, les yeux de tous les observateurs belges scruteraient assurément chacune des prestations d'Ilan Van Wilder. C'est un énorme talent !" L'analyse livrée en plusieurs occasions par l'ancien sélectionneur national Rik Verbrugghe traduit à merveille la position dans laquelle le troisième du Tour de l'Avenir 2019 a accompli ses débuts pros chez Sunweb en 2020. Né, comme le phénomène de Schepdaal, en 2000 Van Wilder devra probablement composer durant un moment encore avec une inévitable mais parfois encombrante comparaison. Pour sa toute première course dans le peloton pro, le coureur d'Opwijk avait ainsi pris une belle 17e place finale au classement général d'un Tour d'Algarve très relevé et remporté par un certain... Remco Evenepoel dont la performance avait alors éclipsé le résultat de son voisin brabançon.