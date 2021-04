En 2020, Mauri Vansevenant avait failli créer une énorme surprise. Désormais, il veut confirmer.

C’était certainement ce qu’on appelle entrer avec fracas dans la carrière. Il y a près de sept mois (l’édition 2020 eut lieu le mercredi 30 septembre), à l’occasion d’une de ses toutes premières courses chez les professionnels, Mauri Vansevenant avait frappé les esprits en animant la dernière Flèche wallonne, en résistant au retour du peloton, puis en ne rendant définitivement les armes qu’au pied du mur de Huy après une chute spectaculaire.

"Ce fut une course très importante pour moi", a expliqué le jeune coureur de Deceuninck-Quick Step. "Je me suis découvert, parce que je ne me connaissais pas vraiment. J’ai appris que dans une course de 200 kilomètres je pouvais aller très loin dans la finale."

(...)