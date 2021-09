Vanthourenhout ne s'attendait pas à se priver de Gilbert et Van Avermaet pour sa 1re année

Philippe Gilbert, dernier champion du monde belge, en 2012 à Valkenburg, et Greg Van Avermaet, champion olympique 2016 à Rio, sont les deux grands absents de la sélection belge pour les Mondiaux de cyclisme organisés en Belgique du 19 au 26 septembre. "Je ne m'attendais pas à devoir décevoir l'un des deux lors de ma première année comme sélectionneur, avec un Mondial à domicile", a confié le coach national Sven Vanthourenhout, lundi, lors de la conférence de presse de présentation de sa sélection.

"Ce sont deux coureurs qui ont beaucoup compté pour nous et qui comptent encore beaucoup", a expliqué le sélectionneur. "Mais la polyvalence de Wout van Aert et la force des autres gars font qu'ils méritent d'être sélectionnés. Philippe et Greg étaient proches de la sélection. Mais ce n'est pas un message agréable à adresser à de tels champions."

"C'est évidemment une déception", a poursuivi Vanthourenhout. "Sur un tel parcours, normalement Greg joue toujours un rôle important. Philippe pareil, avec son expérience. Mais quand tu vois les autres noms de la liste, on ne peut pas les ignorer non plus."

Particularité de la sélection, aucun membre de l'équipe Lotto Soudal n'a été repris, alors que Lotto est l'un des sponsors de la Fédération. "Normalement, Brent van Moer était une certitude après son Tour de France. Il aurait été un pion important", a expliqué le sélectionneur, à propos du jeune coureur, l'une des révélations de la saison, victime d'une fracture de la hanche fin juillet. "Tim Wellens était en balance avec Victor Campenaerts pour la dernière place. C'est un très bon coureur. Il n'a pas connu sa meilleure saison, mais était pris en considération. Nous avons essayé de composer une sélection honnête et correcte." Et Vanthourenhout de souligner qu'il manque aussi des coureurs comme Oliver Naesen ou Sep Vanmarcke. "Faire cette sélection était un problème de luxe. J'ai dû décevoir plus de coureurs que j'en ai rendus heureux. Mais les choix ont été faits en toute conscience."