Si son sentiment est très encourageant pour les courses en ligne qui se dérouleront dès vendredi à Louvain. "Nos coureurs et coureuses ont tout donné ces derniers jours dans les chronos", a indiqué Sven Vanthourenhout. "Nous pouvons en tirer un bon bilan et partir avec un très bon sentiment avant les courses en ligne. Nos relais nous ont livré de très beaux moments, pour les coureurs, le staff, pour moi-même. Nos très beaux résultats sont un tout, c'est le fruit du travail de la fédération, des coureurs, des équipes, des clubs. Tout le monde fait partie de cette chaîne. Nous sommes très contents de nos médailles. C'est le résultat d'un travail de longue haleine."

Évoquant le relais mixte, dans lequel les Belges se sont classés 7e, le sélectionneur national a également exprimé sa satisfaction, face au niveau très élevé. "Nous devons être satisfaits de notre prestation avec le relais mixte. Tout le monde a donné le maximum. Il est vrai que nous espérions une médaille et tout le monde s'est mis dans cette spirale positive. Mais il faut reconnaître que la liste des participants était particulièrement bien fournie en grands spécialistes et ce ne fut pas du tout évident. Je pense que 7e n'est pas un mauvais résultat. Nous avions de très bons rouleurs dans notre équipe, nous avions les trois meilleures dames du moment sur ce type de parcours, six coureurs avec de gros moteurs. Nous aurions certainement choisi d'autres athlètes pour un autre type de parcours, avec des côtes notamment. Je pense que l'équipe doit encore grandir dans les années à venir."