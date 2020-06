Le Critérium du Dauphiné aurait dû se terminer ce dimanche 7 juin si la pandémie du Covid-19 n’avait pas forcé la planète à se mettre en pause et en confinement. L’épreuve française, reportée à la mi-août (du 12 au 16), a été la dernière course, il y a un an, de Tom Dumoulin. Le Néerlandais n’a, en effet, plus épinglé un dossard à son maillot depuis le 14 juin 2019, soit au bout de la sixième étape de ce Dauphiné.

L’ancien vainqueur du Giro est à la peine depuis le Tour d’Italie 2019, depuis sa chute subie sur la quatrième étape de la course au maillot rose. Avec comme conséquence une vilaine blessure au genou.