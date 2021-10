"Dur, je trouve ce Tour très dur", résume Patrick Lefevere.

Le manager flandrien a pourtant assisté à tant et tant de présentations du Tour de France où, à chaque fois, quand on retient son souffle en découvrant le parcours prendre forme sur l’écran géant du Palais des Congrès de Paris, on imagine tout ce qu’il peut nous valoir comme émotions fortes et parties de manivelles neuf mois plus tard.