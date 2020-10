Verbrugghe signe chez Israël-Start Up Nation: "Je veux aider Froome à revenir au top !" Cyclisme Quentin Finné © Belga

Le Wallon deviendra le manager sportif de l'équipe Israël-Start Up Nation en 2021. Une fonction qu'il souhaite combiner avec le poste de sélectionneur national.



Revenu du Mondial d'Imola avec deux nouvelles médailles dans ses bagages (l'argent pour Van Aert sur la course en ligne et le chrono), Rik Verbrugghe nous avait confié en début de semaine faire l'objet de la convoitise de plusieurs équipes WorldTour. Si les noms de Cofidis et d'AG2R-La Mondiale avaient un temps fuité, c'est finalement au sein de la formation Israël-Star Up Nation que le Brabançon officiera la saison prochaine en qualité de manager sportif. Une proposition très séduisante pour laquelle l'ancien vainqueur de la Flèche Wallonne a dû prendre une décision rapide, sans attendre les résultats de la réunion d'évaluation avec la fédération belge quant à son travail de sélectionneur national.



"La proposition de l'équipe Israël-Star Up Nation imposait un ultimatum pour ce jeudi car la fonction que je serai amené à occuper nécessite une prise de fonction rapide de manière à déjà jeter les bases de la saison 2021", commente ainsi Verbrugghe.



(...)