Officiel: Verbrugghe rejoint Israël Start-Up Nation, la nouvelle équipe de Chris Froome Cyclisme N. Ch. Alors qu'il devait rencontrer la fédération belge cette semaine pour discuter d'une prolongation de contrat, Rik Verbrugghe s'est engagé avec Israel Start-Up Nation. © Belga

L'information de nos confrères du Nieuwsblad a rapidement été confirmée par Israel Start-Up Nation ce vendredi: le sélectionneur national belge Rik Verbrugghe la rejoint pour y assurer la coordination entre la direction et l'équipe sportive. Le natif d'Hélécine s'engage ainsi avec la future équipe de Chris Froome, à partir de 2021. Un sacré défi l'y attend puisque outre le quadruple vainqueur du Tour, Woods et Impey ont récemment signé pour cette équipe qui conservera Dan Martin encore un an, au moins.



Reste à savoir si Verbrugghe cumulera cette nouvelle fonction avec sa casquette de sélectionneur, ce qui semble être son souhait à l'aube d'une année chargée entre les JO et un Mondial qui se disputera en Belgique. Son nouvel employeur lui ouvre en tout cas la porte à ce sujet puisque le communiqué précise que "Rik sera autorisé à conserver son statut d'entraîneur national pour les U23 et Elites aux championnats d'Europe et du Monde." En revanche, aucune mention des Jeux olympiques n'apparaît.