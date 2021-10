Même lieu, mêmes conditions dantesques, même âge et même podium dès le coup d’essai : il y a de ces parallèles qui s’imposent immédiatement à l’esprit. Lorsque Florian Vermeersch est monté sur la deuxième marche de l’estrade installée au centre du vélodrome roubaisien le visage enfin débarrassé d’une boue qui l’a maculé d’un bout à l’autre d’un Paris-Roubaix qu’il découvrait à 22 ans, de très nombreux amateurs belges de cyclisme on dû voir ses traits se fondre avec ceux de Tom Boonen. Sauf que le Campinois, lui, avait terminé son baptême en Enfer à la troisième place en 2002 (victoire de Museeuw) et non à la deuxième… "Mais non non, je ne suis pas le nouveau Boonen", souriait celui qui est aussi conseiller communal (Open VLD) à Lochristi, les yeux encore rougis autant par l’émotion que les éléments.