La 16e édition des Strade Bianche se déroulera sans son dernier vainqueur. Si dans les autres formations, on pousse un ouf de soulagement au souvenir de l’envolée de Mathieu van der Poel sur la côte pavée menant à l’arrivée, chez Alpecin-Fenix, chacun a appris à faire contre mauvaise fortune bon cœur. Ce samedi, Gianni Vermeersch entend profiter du forfait de son leader même s’il avoue : "J’espère d’abord qu’il va revenir au plus vite car pour nous, ce sera toujours mieux avec lui que sans lui."

Le Flandrien dispute la classique de RCS pour la troisième fois. S’il y a deux ans, il avait terminé sous la canicule hors délais à Sienne, il y a douze mois, Vermeersch s’était classé 14e. À une exception près, son moins bon résultat du printemps 2021 où il avait ensuite conquis trois top 10 à Harelbeke (9e), Wevelgem (10e) et au Ronde (7e).

"Ce n’est qu’à Sanremo que j’étais moins bien (24e)", confiait-il ce vendredi. "Et si je n’étais pas tombé à une vingtaine de kilomètres de l’arrivée, je pense que j’aurais déjà pu faire un top 10. J’obtiendrai une nouvelle chance cette fois et j’espère la saisir. J’ai bien récupéré du Tour d’UAE qui fut finalement un excellent entraînement. Je suis impatient d’être demain (ce samedi) car c’est une classique qui me convient, je pense, notamment grâce à ma technique de cyclo-crossman qui me permet de m’épargner un peu plus que la moyenne."

Gianni Vermeersch devra courir d’une autre manière.

"Ce sera très différent bien sûr", poursuit-il. "Je suis prévu pour rouler à cent pour cent pour Mathieu dans les grandes courses. Mais, finalement, je vais courir comme l’an dernier, en anticipant. J’étais passé à l’offensive pour aider Mathieu, cette fois, je peux refaire cela pour moi, afin d’être devant au moment où des gars comme Pogacar ou Alaphilippe vont y aller."