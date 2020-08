Double champion de Belgique de chrono, Campenaerts rêve d’un 3e maillot tricolore mais considère Van Aert comme le favori.

L’obsession de la vitesse peut parfois présenter certains aspects désarçonnants. Lorsque Victor Campenaerts, le recordman de l’Heure, vous fixe rendez-vous pour une interview téléphonique, la première sonnerie est souvent à peine terminée que le coureur de chez NTT a déjà dégainé à la façon d’un Lucky Luke du portable. Double champion de Belgique (2016 et 2018) et d’Europe (2017 et 2018) du contre-la-montre, le compagnon de la nageuse Fanny Lecluyse aborde l’une des semaines les plus importantes de sa saison avec le National de la spécialité au programme de ce jeudi, à Coxyde, puis le rendez-vous continental lundi, à Plouay.

Victor, comment vous sentez-vous après votre chute sur le Tour de Tchéquie ? Votre double fracture de la colonne vertébrale vous fait-elle toujours souffrir ?