Suivez le Grand Prix de l'E3 en direct commenté dès 15h30:

Après le Nieuwsblad, où les niveaux de forme sont toujours très hétérogènes, et Milan-Sanremo qui s'apparente souvent à une loterie, le GP de l'E3 devrait apporter de nombreuses réponses à neuf jours du Tour des Flandres.La classique tracée autour d'Harelbeke empruntera plusieurs monts flandriens qui seront de nouveau au menu du Ronde. Et si Asgreen avait réussi le doublé l'année dernière, le vainqueur du jour n'aura évidemment aucune garantie de l'emporter également sur le Tour des Flandres. D'autant plus que Pogacar et Van der Poel, pour ne citer qu'eux, viendront densifier la concurrence. Ceux qui n'auront pas les jambes aujourd'hui auront par contre peu de chance de remonter la pente avant le premier dimanche d'avril.En l'absence du Slovène et du Néerlandais, les grands favoris se nomment Van Aert et Asgreen. Mais Sénéchal, Campenaerts, Pedersen et bien d'autres outsiders ont la prétention de renverser la hiérarchie.