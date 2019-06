Chris Froome (Ineos) ne sera pas au départ du Tour de France le 6 juillet à Bruxelles.

Le Britannique, quadruple vainqueur de la Grande Boucle, a chuté mercredi lors de la reconnaissance de la 4e étape du Critérium du Dauphiné (WorldTour), un contre-la-montre à Roanne, et a été transporté à l'hôpital. Dave Brailsford, le manager d'Ineos, a ensuite confirmé le forfait de Froome pour le Tour. "C'est clair, Froome ne prendra pas le départ du Tour", a déclaré Dave Brailsford.

Il aurait heurté un mur dans sa chute et souffrirait d'une probable fracture du fémur, d'après un témoin.

Très discret depuis le début de la saison, Froome, 34 ans, était monté en régime depuis le début de la semaine et occupait la 8e place du classement du Critérium du Dauphiné, à 24 secondes du leader Dylan Teuns (Bahrain Merida).





Chris Froome souffre de fractures au fémur droit, au coude et aux côtes

Chris Froome s'est fracturé le fémur droit dans sa chute lors de la reconnaissance du contre-la-montre au Critérium du Dauphiné, mercredi à Roanne, a confirmé son équipe Ineos. Le Britannique souffre aussi de fractures au coude et aux côtes.

Froome est tombé dans une descente quand il lâché son guidon pour se moucher. Sa roue avant de contre-la-montre a été prise par un coup de vent. "Il a glissé et s'est heurté à un mur", avait déclaré plus tôt le manager de l'équipe, Dave Brailsford. "Il est certain qu'il ne sera pas au départ du Tour. Nous ne savons pas encore à 100 pour cent quelles sont ses blessures, mais c'est très grave", a-t-il déclaré plus tôt dans l'après-midi.

Le rapport médical de l'hôpital est sérieux. "Chris a été transporté à l'hôpital de Roanne", a dit le médecin de l'équipe, Richard Usher. "Il a subi divers examens et sa chute l'a laissé avec plusieurs fractures : une au coude, au fémur et il s'est aussi fracturé quelques côtes. Il a maintenant été transféré par hélicoptère à l'hôpital de Saint-Étienne pour y être soigné. A partir de maintenant, l'accent est mis sur son rétablissement et nous allons le soutenir à 100%."

"Notre plus grande préoccupation maintenant va à Chris, s'assurer qu'il reçoive les meilleurs soins possibles", a déclaré Brailsford. "Pour qu'il puisse se rétablir le plus vite possible. C'est une journée difficile pour l'équipe, mais notre force est aussi que nous sommes tous là les uns pour les autres dans ces moments-là et que nous allons soutenir Chris et sa famille autant que possible. Même si nous connaissons tous les risques associés au travail, c'est toujours traumatisant lorsqu'un coureur tombe et encore plus lorsqu'il s'agit d'une blessure aussi grave. Chris avait travaillé très fort pour être en forme, il était à l'heure pour le Tour qu'il va maintenant manquer. L'une des grandes forces de Chris est sa force mentale et sa résilience et nous allons lui apporter tout le soutien nécessaire à son rétablissement et l'aider à atteindre ses objectifs futurs."





"Il est clair que Froome ne prenda pas le départ du Tour de France"

Chris Froome (Ineos) ne sera pas au départ du Tour de France le 6 juillet à Bruxelles. Le Britannique, quadruple vainqueur de la Grande Boucle, a chuté mercredi lors de la reconnaissance de la 4e étape du Critérium du Dauphiné (WorldTour), un contre-la-montre à Roanne, et a été transporté à l'hôpital. Dave Brailsford, le manager d'Ineos, a ensuite confirmé le forfait de Froome pour le Tour.

"Cela s'est passé dans la partie en descente, à haute vitesse", a déclaré Daive Brailsford au micro de France Télévisions en expliquant la chute de Froome. "Il a heurté un mur, c'est un choc important. L'ambulance est intervenue rapidement, il a été soigné et attend maintenant un hélicoptère pour être emmené à l'hôpital de Lyon ou Saint-Etienne. C'est un accident très grave. Il est clair qu'il ne prendra pas le départ du Tour de France, cette blessure va demander un délai de guérison assez long".

Très discret depuis le début de la saison, Froome, 34 ans, était monté en régime depuis le début de la semaine et occupait la 8e place du classement du Critérium du Dauphiné, à 24 secondes du leader Dylan Teuns (Bahrain Merida).

Froome a remporté le Critérium du Dauphiné en 2013, 2015 et 2016. Il partage le record de trois victoires avec l'Espagnol Luis Ocaña et les Français Nello Lauredi, Bernard Hinault et Charly Mottet.

Vainqueur du Tour de France en 2013, 2015, 2016 et 2017, Froome avait terminé 3e du Tour 2018, remporté par son compatriote et coéquipier Geraint Thomas.