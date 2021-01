Le début de la saison s’inscrit déjà en pointillé, avec ce satané coronavirus. Il a été reporté, puisque le Tour Down Under a été annulé, dans sa formule traditionnelle, comme d’autres épreuves, qui n’auront pas lieu en 2021 ou qui sont déjà reportées. Mais il y a eu une première course européenne, ce dimanche. Avec une épreuve de catégorie 2 : la Classique de la Communauté de Valence 1969 - Gran Prix de Valence. Longue de 96 kilomètres, elle a été dominée au sprint par le Français Lorenzo Manzin, qui a devancé l’Espagnol Mikel Aristi et le Belge Amaury Capiot. Ce dernier a donc décroché un podium pour sa première course avec sa nouvelle équipe, Arkea-Samsic.