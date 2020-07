Le Flandrien a remporté cette épreuve d’entraînement devant le jeune coureur wallon.

La kermesse pro de Rotselaar, remportée par Florian Sénéchal, n’était pas la seule course élite de ce dimanche. Il y avait aussi l’épreuve d’entraînement d’Outrijve. Où Sep Vanmarcke s’est imposé. L’ancien vainqueur du Grand Prix de Plouay a gagné en solitaire, tandis que le jeune pro wallon Franklin Six a pris la deuxième place, réglant au sprint le groupe de poursuivants dans lequel s’était glissé Jens Keukeleire, coéquipier de Vanmarcke, mais aussi le Hennuyer Dylan Dame, actuel quatrième du DH Challenge Ekoï et qui s’est classé neuvième.