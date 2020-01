L’annonce, ce mercredi, du retour de Bjarne Riis dans le peloton professionnel a fait grincer quelques dents. Et pour cause puisque le Danois, qui devient copropriétaire de l'équipe NTT Pro Cycling (ex-Dimension Data) via le groupe Virtu Cycling Group dont il fait partie, a un passé plutôt sulfureux. L’ancien coureur, aujourd’hui âgé de 55 ans, a en effet reconnu s'être dopé durant sa carrière et notamment durant le Tour de France 1996 qu’il avait remporté. Bjarne Riis a également dirigé de 2001 à 2008 l'équipe CSC (devenue ensuite Saxo Bank puis Tinkoff-Saxo) dont plusieurs coureurs ont avoué avoir utilisé des produits prohibés.

(...)