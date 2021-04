Le détenteur du record de l'heure fait en effet partie de la sélection de Team Qhubeka ASSOS, publiée vendredi, pour la 104e édition du Tour d'Italie. Le spécialiste du contre-la-montre sera d'emblée dans son bain avec l'épreuve chronométrée de 8,6 km en ouverture du Giro à Turin. Il espère l'être encore pour le dernier jour à Milan le 20 mai. Campenaerts avait terminé 2e de cette dernière étape milanaise l'an dernier. Ce sera son 5e Tour d'Italie.

"Le Giro vient juste après les classiques, ce qui est très bien. Avec Pozzo pour le classement général et Giacomo pour les sprints, nous avons de grands objectifs", a confié Victor Campenaerts, 29 ans, cité par son équipe. "J'ai fait deux podiums l'an dernier et j'ai eu un rôle important pour l'équipe cette année, mais j'espère avoir l'occasion de me montrer, tout dépendra du déroulement de la course."

Les Italiens Giacomo Nizzolo et Domenico Pozzovivo emmèneront en effet la formation sud-africaine sur les routes italiennes. Nizzolo revient sur le Giro après un an d'absence. Le champion d'Europe, 31 ans, a gagné deux fois le maillot par points du Giro (en 2015 et 2016), mais pas encore d'étape en 9 participations. Il s'agira pour Domenico Pozzovivo, 38 ans, de sa 15e participation à un grand Tour lui qui fut 11e l'an dernier.

L'Allemand Max Walscheid et le Suisse Mauro Schmid feront leurs débuts au Giro. L'effectif sera complété par une autre Suisse Kylian Frankini, le Néerlandais Bert-Jan Lindeman, et le Polonais Lukasz Wisniowski.