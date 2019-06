Victor Campenaerts (Lotto Soudal) a été honoré pour son record de l'heure, mardi au Wielercentrum Eddy Merckx. Il a ainsi pu coller son nom sur celui du précédent détenteur, Bradley Wiggins, et les 55,089 kilomètres de son exploit ont été ajoutés au "Wall of Fame".

"J'ai installé ici il y a déjà pas mal de temps un grand tableau où sont mentionnés tous les records de cyclisme sur piste, belges et mondiaux", a raconté à cette occasion le président du Wielercentrum Koen Beeckman.

"Au début il y avait de grands écarts entre les meilleurs temps belges et les meilleurs temps mondiaux. Mais ils ne cessent de retrécir depuis un moment, quand ce n'est pas carrément le même, comme dans le cas qui est l'objet de cette cérémonie. Espérons maintenant que d'autres noms vont à l'avenir également s'inscrire dans cette colonne de droite..."

C'est en tout cas avec une grande fierté que Victor Campenaerts a pu inscrire son propre nom sur le tableau.

"Ce record de l'heure a fait pas mal de bruit en Belgique", a-t-il commenté. "Beaucoup de gens (650.000 personnes, ndlr) l'ont pratiquement vécu minute par minute avec moi à la télévision. J'ai aussi amélioré le record de l'heure belge d'Eddy Merckx, et au Mexique, comme lui. Mais bon Eddy n'avait évidemment pas le même vélo que moi le 25 octobre 1972. Je ne vais donc pas commettre le crime de lèse-majesté de coller mon nom sur le sien, et ses 49,431 kilomètres...", a conclu Campenaerts, qui s'est ensuite entraîné avec le vélo du record de l'heure sur la piste gantoise.

Il participera jeudi à Middelkerke au championnat de Belgique contre-la-montre, dont il est le tenant du titre.

"Je me méfie surtout de Wout van Aert, après son exploit au Dauphiné", a-t-il avoué mardi. "Et bien sûr du phénomène Remco Evenepoel. Mais aussi de mes équipiers Thomas De Gendt, auteur de bons chronos au Giro, et Tim Wellens, qui a gagné le contre-la-montre du Tour de Belgique. Je suis favori et si je gagne, on dira donc que c'est normal. Mais ce n'est pas pour ça que je vais stresser...", conclut le recordman de l'heure.