Victor Campenaerts va-t-il bientôt perdre son record du monde de l'heure acquis sur le vélodrome d'Aguascalientes au Mexique il y a un peu plus d'un an et demi ? Le 16 avril 2019, l'Anversois avait parcouru la distance de 55,089km en une heure, pulvérisant ainsi le précédent record de Bradley Wiggins qui était de 54,526 km.

Depuis lors, aucun coureur n'a tenté d'améliorer la distance. Mais le 12 décembre prochain, Alex Dowsett, lui-même ancien détenteur du record du monde, tentera à nouveau sa chance sur la piste de Manchester. "La barre a été placé très haut par Victor Campenaerts. Ce sera très dur mais je pense que j'en suis capable", a-t-il expliqué dans le communiqué annonçant sa tentative mardi dernier.

"Il est face à une tâche difficile", a expliqué Campenaerts dans les colonnes du Nieuwsblad au sujet de celui qui veut le détrôner, "Nous en avons discuté lors du dernier Tour d'Italie. Je m'entends bien avec Alex Dowsett mais je ne peux pas non plus lui donner trop de conseils. C'est un concurrent qui peut m'enlever ma plus belle performance en tant que cycliste."

L'ancien champion de Belgique et d'Europe du contre-la-montre compte planifier une nouvelle tentative si le coureur Britannique parvient à améliorer sa performance : "Si Dowsett prend mon record, je retenterai ma chance rapidement. Je pense qu'il a 50% de chances de me battre. Je suis content que quelqu'un ose enfin s'y attaquer."