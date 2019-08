Le passage de Victor Campenaerts (Lotto Soudal) chez Dimension Data, a été confirmé lundi par la formation sud-africaine du WorldTour, rebaptisée NTT dès l'année prochaine. Avec en ligne de mire, notamment, les JO 2020 en contre-la-montre.

Le détenteur du record du monde de l'heure, 27 ans, évoluait depuis deux saisons chez Lotto Soudal après avoir roulé pour LottoNL-Jumbo. Il était passé pro en 2014 chez Sport Vlaanderen-Baloise.

Victor Campenaerts, spécialiste de l'épreuve chronométrée, a notamment décroché deux titres européens sur le contre-la-montre en 2017 et 2018, s'appropriant au mois d'avril dernier au Mexique le record du monde l'heure avec une distance parcourue de 55,089 km.

L'approche méticuleuse de l'Anversois pour battre ce mythique record correspond aux objectifs de la formation du WorldTour, peut-on lire dans le communiqué transmis lundi, "bien en phase avec notre technologie et partenaires techniques". C'est ce qui a séduit notamment les patrons de Dimension Data.

"Les premiers contacts datent du début de l'année et ont immédiatement été positifs, avec les coureurs d'abords, avec plusieurs membres du staff ensuite puis directement avec Doug Ryder (patron de l'équipe, ndlr)", a révélé Victor Campenaerts dans le communiqué de sa nouvelle équipe. "Les intérêts communs ont joué un grand rôle, et il n'a pas fallu discuter très longtemps avant de tomber d'accord pour travailler ensemble".

La durée du contrat n'a pas été précisée, mais plusieurs médias ont annoncé un accord sur trois ans.

Au palmarès de Campenaerts figurent aussi un titre national Espoirs et un titre européen U23 en contre-la-montre. En 2016, c'est chez les seniors qu'il était devenu champion de Belgique contre le chrono prenant la troisième place de cette épreuve spécifique aux Mondiaux l'an dernier, année où il fut encore champion de Belgique. Son palmarès s'orne de sept victoires professionnelles.

Cette année, consacrée pour lui pour une bonne part à la préparation de son record du monde de l'heure, Campenaerts a en outre réussi à remporter le contre-la-montre de Tirreno-Adriatico.

"J'ai eu deux supers années chez Lotto Soudal", a ajouté encore Victor Campenaerts. "Ce fut une expérience vraiment très positive et ce fut très difficile de quitter l'équipe, mais je veux vraiment relever ce nouveau défi. Je suis sûr que c'est un pas en avant dans ma carrière et je suis impatient de l'accomplir".

"2020 est une grande année, avec bien sûr les Jeux Olympiques de Tokyo qui est un objectif majeur pour beaucoup de coureurs", a déclaré de son côté Doug Ryder. "Notre principal sponsor, NTT, a ses racines au Japon et si Victor peut aller chercher une médaille ce serait un fantastique moment pour nous."

Déçu de sa quatrième place aux championnats de Belgique de l'épreuve chronométrée le 27 juin, Victor Campenaerts avait fait l'impasse sur l'Euro à Alkmaar au début du mois et n'a plus roulé depuis lors. Son dernier objectif sous le maillot Lotto Soudal sera le chrono des championnats du monde (les 28 et 29 septembre) dans le Yorkshire, en Angleterre.