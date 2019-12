Patxi Vila. Ce nom ne dit sûrement rien aux amateurs occasionnels de cyclisme. Et pourtant ! Movistar a annoncé, ce lundi, l’arrivée du Navarrais au sein de son effectif 2020 en tant que directeur de la performance. Et ce transfert constitue sans aucun doute l’un des plus beaux coups de l’hiver.

Francisco Javier Vila, de son vrai nom, a d’abord effectué une carrière honorable de coureur professionnel avec une seule victoire à la clé, lors de la troisième étape de Paris-Nice 2006. Course qu’il avait terminée à la deuxième place derrière un certain Floyd Landis.



(...)