Vincenzo Nibali est tombé lors d'un entraînement mercredi et s'est blessé au poignet droit. Son équipe Trek-Segafredo a rapporté cela.

"Des recherches radiographiques sont actuellement en cours à l'hôpital de Lugano pour déterminer la gravité exacte", a-t-il déclaré. L'Italien de 36 ans est entré en action pour la dernière fois le 20 mars. Puis il a terminé 35e à Milan-Sanremo. Lundi, il prendrait le départ du Tour des Alpes et plus tard ce mois-ci également à Liège-Bastogne-Liège. Nibali conduit normalement également le Giro et le Tour cette saison.