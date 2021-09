"Je suis vraiment très heureux de revenir chez Team Astana, parce que c'est une vraie famille pour moi, qui m'a donné beaucoup et avec qui j'ai conquis mes plus grands succès. Je connais la majorité des membres du staff et de la direction. J'ai aussi de très beaux souvenirs de mes visites au Kazakhstan et de sa capitale, ce sont des expériences inoubliables", a confié Vincenzo Nibali dans le communiqué de sa future équipe.

L'Italien, qui compte 52 victoires à son palmarès, a ajouté qu'il voulait aller chercher de nouveaux résultats mais aussi apporter son expérience aux plus jeunes coureurs.

Durant sa première période chez Astana, l'Italien a comptabilisé 22 victoires, dont trois grands Tours, le Tour de Lombardie, le titre de champion d'Italie, Tirreno-Adriatico, le Tour du Trentin et le Tour d'Oman ajoutant neuf de ses 25 victoires d'étapes dans les grands Tours.

Sa dernière victoire remonte cependant à 2019 avec un succès dans la 20e étape du Tour de France. Il n'est pas monté sur la plus haute marche du podium avec un maillot de Trek-Segafredo.