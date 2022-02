Cette saison, Tim Wellens va laisser de côté les classiques flamandes pour se concentrer sur les ardennaises. Mais il va faire une exception ce samedi pour le Circuit Het Nieuwsblad, sur lequel il s’était classé troisième en 2019. Et il va arriver en confiance sur la course d’ouverture en Belgique.

Alors qu’il voulait aborder la saison 2022 en en gardant sous la pédale pour les grands rendez-vous du printemps, il s’est déjà imposé à deux reprises. Et il a livré une solide impression, ce week-end, sur les routes du Tour du Haut-Var et des Alpes-Maritimes. Après s’être imposé sur une journée du Challenge de Majorque, il a remporté la deuxième étape, samedi, en étant le seul à revenir sur Nairo Quintana, qui avait attaqué au pied du col d’Èze.

Le grimpeur colombien a pris sa revanche, ce dimanche, puisqu’il a remporté le classement final en dépossédant le Belge du maillot de leader au bout d’une solide passe d’armes entre les deux hommes.

Distancé sur les pentes du col Saint-Roch, dont le sommet culminait à 33 kilomètres de cette intense étape de 113 bornes, Tim Wellens a livré une descente impressionnante pour revenir sur Guillaume Martin, Vuillermoz, Pinot et son coéquipier Storer, qui n’avaient pas pu suivre Quintana. Mais le coureur de Lotto-Soudal n’a pas reçu de soutien dans sa poursuite et n’a pas été en mesure de reprendre le Colombien. "Je suis satisfait de ma course et de mon niveau, explique-t-il. C’est très motivant pour le Nieuwsblad."