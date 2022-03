Loïc Vliegen a poursuivi son bon début de saison. Après avoir terminé cinquième du Tour de Murcie et troisième de la Clasica Jaen Paraiso Interior derrière Alexei Lutsenko et Tim Wellens, il a terminé cinquième du Samyn. Il a été très actif dans l’échappée décisive. Le Liégeois d’Intermarché-Wanty Gobert reste satisfait de son niveau, mais il faisait un peu la moue, dans les rues de Dour, au moment d’analyser son résultat.

"Je n’ai pas fait un bon sprint", regrette-t-il. "Au sprint, avec le peloton qui revenait derrière, ce n’était pas simple. Et Matteo Trentin, avec son expérience, m’a un peu mis dans les barrières. Mais gentiment, il m’a juste un peu enfermé. Je sens que cela m’a manqué de faire les fins de courses à l’avant l’an passé. Je dois réapprendre ça."

Pour retrouver le succès, lui qui s’était imposé en 2019 sur une étape et le classement final du Tour de Wallonie et en 2020 sur le Tour du Doubs. "Notre équipe a eu quelques soucis en course, avec des mecs impliqués dans des chutes, j’ai aussi dû faire un gros effort pour revenir", poursuit Loïc Vliegen. "J’ai finalement été un peu esseulé sur la fin. Mais ma présence dans la bonne échappée confirme mon bon niveau actuel. L’équipe peut me faire confiance sur ce genre de courses."

Il met désormais le cap vers Paris-Nice.