Pour sa deuxième saison à l’échelon du World Tour, la formation Intermarché-Wanty-Gobert a à nouveau établi son camp de base hivernal à L’Alfas Del Pi, dans la communauté de Valence, où se retrouvent de nombreuses équipes, entre bord de mer et montagnes dans l’arrière-pays. "Mais nous avons changé notre approche de la saison, car nous avons innové avec un stage en décembre, que nous ne faisions pas avant, et qui nous a bien préparés pour notre stage habituel de janvier", témoigne Loïc Vliegen.

Le Liégeois affiche une solide détermination par rapport à la nouvelle saison. Car il veut rebondir après une année 2021 qui n’a pas répondu à ses attentes. "On attendait plus de Loïc l’an passé, c’est vrai, mais on espère le voir à l’avant à nouveau en 2022", commente Jean-François Bourlart, le manager de la formation wallonne du World Tour.

(...)