Le quadruple vainqueur du Tour de France va revenir, cette année, sur les routes du Critérium du Dauphiné (9 au 16 juin) en préparation de la Grande Boucle dont il a fait son "objectif numéro un".

En 2018, Chris Froome avait préféré faire l’impasse sur la course par étapes française afin de se reposer après un Giro éreintant. Le coureur Sky a déjà remporté le Critérium du Dauphiné à trois reprises, en 2013, 2015 et 2016. Et à chaque fois, Chris Froome a remporté le Tour de France dans la foulée.

Son équipier Geraint Thomas, vainqueur du Critérium du Dauphiné en 2018, ne défendra pas son titre. Le Gallois tentera sa chance sur le Tour de Suisse (15 au 23 juin) afin de monter en puissance et "de revenir sur le Tour de France pour y réussir le meilleur résultat possible". Le vainqueur de la Grande Boucle 2018 avait notamment terminé deuxième de l’épreuve helvète en 2015.