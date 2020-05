Une société française a étudié l'éventail des mesures prises par les différentes équipes pour affronter la situation économique compliquée liée au Covid-19.

"Si nous ne courrons plus cette saison, je n'aurai alors plus d'équipe l'année prochaine..." Livrée par Patrick Lefevere à la télévision flamande en milieu de semaine, la petite phrase synthétise en quelques mots la violence des secousses qui agitent actuellement le peloton. Privé de compétition très probablement jusqu'au 31 juillet, c'est tout un modèle économique qui s'en trouve totalement chamboulé et doit s'adapter pour minimiser, autant que faire se peut, les conséquences de la crise sanitaire et économique.

Spécialisée dans l'étude des données du cyclisme professionnel, la société française Fuoriclasse a étudié de quelle manière les différentes formations évoluant au plus niveau du cyclisme mondial tentaient de faire face à une situation économique et livré d'intéressants enseignements dans un rapport que nous avons pu nous procurer.

(...)