Si l'on sait depuis plusieurs mois déjà que Remco Evenepoel et Wout Van Aert représenteront notre pays sur l'épreuve du contre-la-montre aux Jeux olympiques et qu'ils seront les leaders de la Belgique pour la course en ligne, le reste de la sélection tricolore a été dévoilé ce samedi par la Fédération belge.

Le sélectionneur Sven Vanthourenhout n'a pas réservé de surprises dans sa sélection : Outre Evenepoel et Van Aert, la Belgique sera représentée par Greg Van Avermaet, champion olympique sortant ainsi que Tiesj Benoot et Mauri Vansevenant.