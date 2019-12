La classique néerlandaise élue plus belle course 2019 par les lecteurs de La DH et internautes de DH. be.

Pour vous, l’Amstel Gold Race a été la plus belle course de la saison. La classique néerlandaise, avec sa folle finale, faisait bien sûr partie des cinq épreuves retenues par les journalistes de la rubrique cyclisme. Si le vote des lecteurs de La DH et de DH.be a été un peu plus serré que celui qui a plébiscité Remco Evenepoel comme meilleur coureur belge, le jump de Mathieu Van der Poel pour venir arracher le bouquet du vainqueur reste à vos yeux le grand moment de la saison cycliste écoulée. L’Amstel fut LA course 2019.

À l’Amstel, la victoire devait se jouer entre Julian Alaphilippe et Jakob Fuglsang, sans doute les deux principaux coureurs du printemps. À dix kilomètres de l’arrivée, personne n’aurait osé miser un euro sur un autre vainqueur dans cette 54e Amstel Gold Race. Un peu plus loin, les deux hommes ont pourtant commencé à se regarder, puis à s’attaquer, mais leurs poursuivants semblaient toujours battus.

Kwiatkowski, le premier, a fini par rentrer sur les deux leaders, mais c’est encore de plus loin que le futur vainqueur est revenu. À quelques hectomètres de l’arrivée, Mathieu Van der Poel ne pouvait gagner, mais son final époustouflant avec ce sprint endiablé lui a permis de rejoindre et doubler tout le monde pour ponctuer victorieusement sa magnifique campagne des classiques printanières. Du tout grand art.