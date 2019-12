En janvier, vous pouvez accompagner l'équipe Wanty Gobert - Tormans pendant son stage à L'Albir, entre Calpe et Benidorm.

C'est une expérience très spéciale que deux ou trois autres équipes proposent aussi au public. La formation Wanty Gobert – Tormans, dont la DH est partenaire, offre aux passionnés de cyclisme et fans du groupe sportif wallon, une belle opportunité de vivre leur rêve.

Pendant une semaine, du 13 au 19 janvier 2020, ceux qui le désirent pourront prendre part au stage préparatoire de la formation de Jean-François Bourlart et Hilaire Vanderschueren, en Espagne.

C'est sur la Costa Brava que le groupe sportif procontinental effectuera les derniers réglages en vue de la saison prochaine. En partenariat avec le voyagiste liégeois Blue Sky Travel, l'équipe propose à ceux que cela intéresse de se joindre durant une semaine au groupe, lequel prolongera jusqu'au 24 janvier son entraînement avant l'ouverture de la saison 2020.

Au programme, en plus d'assister à la présentation officielle de l'équipe le 17 janvier, les accompagnants vivront en immersion avec l'ensemble de la formation. Ils pourront donc effectuer chaque matin des entraînements avec des coureurs de l'équipe. Des sorties qui seront encadrées et suivies par le personnel et le staff. Deux groupes seront constitués, afin que chacun puissent profiter de son niveau, à 22km/h ou 28km/h de moyenne. Une sortie se fera même avec l'ensemble des coureurs de Wanty Gobert – Tormans.

Les après-midis seront consacrés à la partie technique et théorique lors de rencontres avec les coureurs et le staff ou des séminaires sur la nutrition, l'entraînement et l'entretien de vélos.

La possibilité de se faire masser par les soigneurs et kinés de la formation wallonne est même prévue pour ceux qui auraient les jambes dures !

Le voyage propose, pour 1.490 €, au départ de l'aéroport de Zaventem, et via celui d'Alicante, six nuits en all-inclusive à l'hotel Albir Garden Resort à L'Albir, dans la province d'Alicante, où chacun pourra profiter des infrastructures sportives et de thalasso, sauna, piscine, jacuzzi,… car, bien sûr, des moments de détente et de convivialité vont rendre l'expérience inoubliable.