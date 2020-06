Vresse-sur-Semois. La jolie petite localité du sud de la Province de Namur devient de plus en plus connue dans le monde du vélo. Elle n’est pas inconnue des fans de plus en plus nombreux de Remco Evenepoel, qui y avait conquis le titre de champion de Belgique du contre-la-montre, chez les juniors, en 2018, quand il avait devancé un certain Ilan Van Wilder.

(...)