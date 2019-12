L’Euro-Vuelta

Un départ d’Utrecht aux Pays-Bas et quatre pays traversés. Pas de doute : les organisateurs de la Vuelta 2020 ont opté pour le tracé le plus international de l’histoire. Les trois premières étapes se dérouleront au Pays-Bas, la quasi-totalité de la neuvième étape se déroulera en France et une grande partie des dix-huitième et dix-neuvième étapes se tiendra au Portugal.



(...)