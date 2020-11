On connaîtra ce samedi, sur les hauteurs de l’Alto de la Covatilla (à 1 965 mètres d’altitude), le nom du vainqueur de la 75e édition du Tour d’Espagne. À la veille de l’arrivée à Madrid, dimanche, après une étape qui n’apportera vraisemblablement aucune différence, Primoz Roglic, victorieux l’an dernier déjà, est en position favorable face à Richard Carapaz et Hugh Carthy, ses deux derniers rivaux. Sauf énorme bouleversement de situation car Dan Martin pointe à 1:48 et Enric Mas à 3:29.