Pour avoir porté deux coups, l’Irlandais a été déclassé. Ackermann a donc battu Thijssen.

Sam Bennett pensait avoir conquis un deuxième succès sur la Vuelta en se montrant le plus rapide à l’arrivée de la 9e étape à Aguilar de Campoo, comme il l’avait été, six jours plus tôt, dans les rues d’Ejea de los Caballeros. Descendu de vélo, le sprinter de Deceuninck-Quick Step se lança dans une explication tirée de l’adage qui vaut que faute avouée est à moitié pardonnée. Mais à moitié seulement ! Des vues prises depuis l’hélicoptère, on avait bien distingué que le sprint avait été chaotique dans le dernier kilomètre.