On a vécu ce samedi, le quatrième sprint massif en huit étapes de la Vuelta et le deuxième succès de Fabio Jakobsen qui revient ainsi au score (2 succès chacun) face à celui qui est son principal rival, Jasper Philipsen, lequel a dû se contenter de la troisième place à La Manga del Mar Menor.

Bien lancé par ses partenaires, contrairement au Belge qui a été trop longtemps enfermé et n’a pu trouver l’ouverture qu’en toute fin de course, le Néerlandais a devancé Alberto Dainese, Philipsen et Jordi Meeus après une étape qu’anima le trio des coureurs basques échappés, Mikel Iturria, Ander Okamika et Aritz Bagues, repris dans la finale de l’étape.