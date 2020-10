Le succès de Marc Soler ponctue la 2e étape qui a permis aux Espagnols de s’ériger en principaux rivaux de Primoz Roglic and co.

Au deuxième jour, le 75e Tour d’Espagne ne peut déjà plus échapper à un des onze coureurs qui occupent les premières places d’un classement général encore sérieusement bouleversé ce mercredi. Le vent fort qui soufflait sur le Pays basque et la difficulté du parcours de cette deuxième journée ont généré un nouveau coup de torchon avec à nouveau des coureurs écartés, plus ou moins définitivement.