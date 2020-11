Carapaz a repris le maillot de leader sur l’Angliru, mais les écarts restent serrés.

Cela a été un festival de grimaces, ce dimanche, sur la Vuelta. La douleur était visible sur chaque visage au plus fort de la bataille, qui a été belle et intense, sur les pentes infâmes du terrible Angliru. La grimace s’est transformée en large sourire pour le Britannique Hugh Carthy, qui s’est imposé et a fait une belle opération au classement général. Le sourire n’était en revanche pas très prononcé pour l’Équatorien Richard Carapaz.