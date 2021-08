Sa frustrante collection d’accessits au Tour (trois deuxièmes et trois troisièmes places) l’avait laissé en larmes sur un trottoir des Champs-Élysées. Un mois, jour pour jour, plus tard, Jasper Philipsen a enlevé son deuxième succès d’étape sur la Vuelta, où le Campinois avait déjà, l’an dernier, conquis ce qui était alors le plus beau succès de sa jeune carrière en enlevant la 15e étape.

Victorieux dimanche, le petit Campinois a réussi à Albacete le doublé dès la 5e étape de ce 76e Tour d’Espagne dont il semble, avec Fabio Jakobsen, deuxième cette fois, le plus rapide. Dans la dernière ligne droite, où un bon tiers du peloton, jeté au sol à 12 kilomètres de l’arrivée, manquait à l’appel, parmi lequel le leader Rein Taaramaë dont le maillot rouge est désormais sur les épaules de Kenny Elissonde, le sprinter d’Alpecin-Fenix a été conduit vers le succès par ses partenaires, tel un seigneur mené sur sa chaise à porteurs, mais c’est le jeune Belge qui a fini le travail.