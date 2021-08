"J'ai souffert de la chaleur et je suis complètement vidé", a-t-il réagi sur le site d'Ineos Grenadiers. Carapaz se concentre désormais sur son rétablissement. "Je voulais aider l'équipe dans la Vuelta et j'ai tout donné chaque jour, mais malheureusement j'ai souffert de la chaleur. Je suis complètement vidé. Maintenant, je vais récupérer et ajuster mes objectifs. Je suis très fier de ce que j'ai accompli cette saison. Je travaillerai dur pour construire sur cette base et progresser. Je vais me battre pour avoir plus de succès."

Carapaz est monté sur la troisième marche du podium final du Tour de France en juillet et, une semaine plus tard, il a remporté la course sur route des Jeux Olympiques de Tokyo.