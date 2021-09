Depuis le début de ce Tour d’Espagne, tous les coureurs regardaient en direction de cette 18e étape et plus particulièrement de l’Alto del Gamoniteiru et ses 14,6 kilomètres à près de 10 % de moyenne.

Escaladé pour la première fois sur la Vuelta, ce nouveau géant asturien - situé non loin de l’Angliru, autre col mythique du Tour d’Espagne - n’a pas déçu, avec une grosse bagarre entre les favoris pour la victoire d’étape, au lendemain d’une étape déjà éprouvante menant aux lacs de Covadonga. Si, au matin de cette étape, Sepp Kuss, équipier de Primoz Roglic, avait trahi l’ambition de son leader de remporter une quatrième victoire sur cette Vuelta, le maillot rouge a finalement dû s’avouer vaincu face à Miguel Angel Lopez dans les derniers kilomètres.