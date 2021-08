C’est nettement plus que l’an dernier quand il n’y avait que neuf compatriotes. Lesquels avaient pourtant enlevé trois étapes, deux par Tim Wellens, une par Jasper Philipsen. Le petit Limbourgeois est de la partie, à nouveau. Il cherchera à confirmer son succès de l’an passé et à effacer ses six places sur le podium au Tour de France.



Comme Sep Vanmarcke et Nathan Van Hooydonck, le coureur d’Alpecin-Fenix mettra aussi à profit sa partipication au Tour d’Espagne pour essayer de gagner sa place pour le prochain championnat du monde. Parmi ces vingt Belges, jeunes pour la plupart, il s’agit aussi, souvent, d’une première participation dans un grand Tour.



C’est le cas pour Edward Planckaert, Mauri Vansevenant, Bert Van Lerberghe, Maxim Van Gils, Sylvain Moniquet (un des deux Wallons engagés avec Kévin Van Melsen), Florian Vermeersch ou Jordi Meeus, un autre candidat sérieux en cas de sprint massif. E. d.F.