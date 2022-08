Primoz Roglic sera finalement bien présent à la Vuelta

Primoz Roglic se battra pour une quatrième victoire consécutive dans le Tour d'Espagne, qui débute ce vendredi! Le coureur slovène de Jumbo-Visma est suffisamment en forme pour prendre le départ de la Vuelta à Utrecht, a fait savoir son équipe en dévoilant sa sélection ce lundi.

Roglic a quitté le Tour de France le mois dernier après 14 étapes en raison de blessures subies lors d'une chute plus tôt dans la course. Le Slovène de 32 ans a repris l'entraînement au début de ce mois, mais jusqu'ici, il n'était pas certain qu'il soit prêt à temps pour la Vuelta. "Nous sommes très heureux que Primoz puisse finalement prendre le départ après la grave blessure qu'il a subie au Tour de France", a déclaré le directeur sportif Merijn Zeeman. "Logiquement, il n'a pas eu la meilleure préparation, mais nous avons beaucoup de respect pour lui, et la façon dont il a quand même réussi à se préparer."

Roglic sera épaulé par les coureurs néerlandais Robert Gesink, Sam Oomen et Mike Teunissen. Le reste de l'équipe est composé des Australiens Rohan Dennis et Chris Harper, de l'Américain Sepp Kuss et de l'Italien Edoardo Affini.