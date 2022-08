Tour d'Espagne: la présence de Primoz Roglic va... faciliter la Vuelta de Remco Evenepoel

C'est ce vendredi que Remco Evenepoel prendra le départ de son deuxième grand tour. Après un Giro 2021 terminé prématurément en troisième semaine, notre compatriote veut cette fois se tester sur une course de trois semaines après une préparation idéale. Et ainsi trouver des réponses aux questions que tout le monde se pose - lui y compris - sur sa capacité à remporter un grand tour au cours de sa carrière.S'il n'a donc jamais terminé de course de trois semaines, Remco Evenepoel est toutefois précédé par sa réputation puisqu'il était le grand favori de cette Vuelta il y a encore quelques heures, ce qui avait d'ailleurs surpris son lieutenant Louis Vervaeke . Mais l'annonce de la participation de Primoz Roglic est venue enlever cette pancarte qui était sur le dos du leader de Quick-Step pour l'attacher solidement à celui du Slovène.En cyclisme plus que dans d'autres sports, ce statut - toujours théorique - de favori est souvent accompagné du poids de la course. Il y a fort à parier que si la Vuelta s'était élancée sans son triple tenant du titre, plusieurs regards se seraient tournés vers le Wolfpack au moment de contrôler la course dans certains moments chauds. Avec le Slovène, et même si certains doutes...