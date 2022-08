Maertens, De Gendt, Deloor, Van Looy... : ces Belges qui ont marqué l'Histoire de la Vuelta

L’édition 2022 marque le 87e anniversaire de la Vuelta. Depuis la création du Tour d’Espagne, plusieurs coureurs belges ont marqué de leurs empreintes les routes ibériques.

Freddy Maertens, dernier belge vainqueur de la Vuelta

Freddy Maertens a remporté le Tour d'Espagne en 1977. Il n'était pas le meilleur des grimpeurs mais un excellent sprinteur et très bon en contre-la-montre. Il a profité, cette année-là, d'un parcours peu montagneux mais avec beaucoup d'arrivées massives et pas moins de trois contre-la-montre. Il a totalement dominé l'épreuve en s'adjugeant 13 étapes. C'est encore à l'heure actuelle le record du plus grand nombre d'étapes remportées en une seule édition sur la Vuelta. Freddy Maertens a pris le maillot rouge dès la première arrivée à Fleurance et ne l'a jamais lâché. Il reste à ce jour le dernier vainqueur belge du Tour d'Espagne.

Thomas De Gendt, un Belge vêtu de pois

Le coureur de Lotto-Soudal, en plus d'avoir remporté une étape en 2017, s'est adjugé le classement général de la montagne lors de l'édition de l'année suivante, en 2018. Fort de son tempérament de baroudeur et d'attaquant, Thomas De Gendt a réussi ramener le maillot à pois bleus en Belgique. C'est le seul et unique belge à avoir été sacré meilleur grimpeur de la Vuelta. En 2022, il disputera le Tour d'Espagne pour la huitième fois.

Gustaaf Deloor, premier vainqueur de l’histoire du Tour d’Espagne

Il faut remonter très loin dans le temps, en 1935, pour trouver la trace du premier vainqueur belge de l'histoire de la Vuelta. Cette année-là, Gustaaf Deloor fut non seulement le premier Belge à s'imposer sur le Tour d'Espagne mais aussi et surtout le lauréat de la toute première édition de la Vuelta.

Jasper Philipsen, dernier vainqueur

Jasper Philipsen a décroché deux étapes lors de la Vuelta 2021. La 2e et la 5e, chaque fois au sprint. Il est le dernier Belge à s'être imposé sur une étape au Tour d'Espagne. Si Eddy Merckx en a remporté six au cours de sa carrière, le coureur belge avec le plus grand nombre de victoires d'étapes à son palmarès sur la Vuelta est Rik Van Looy, avec 18 succès.