Vuelta : voici pourquoi le maillot du leader est de couleur rouge

Le Tour de France a son maillot jaune, le Tour d’Italie son maillot rose. Le Tour d’Espagne a, lui, son maillot rouge. On vous explique pourquoi.

Le maillot du leader du classement général de la Vuelta (Tour d’Espagne) n’a pas toujours été de couleur rouge. Depuis la création de l’épreuve en 1935, on pourrait même écrire qu’il est passé par toutes les couleurs.

Un maillot rouge de leader depuis 12 ans seulement

À l’origine, la tunique portée par le coureur en tête du classement général de la Vuelta était en effet orange.

La légende raconte que cela est dû à la couleur des pages du journal "Informaciones", créateur de l'épreuve. Comme c'est le cas pour le maillot jaune du Tour de France, inspiré de l'apparence du quotidien l'Auto, ou encore du maillot rose du Giro, tirant son origine de la teinte des colonnes de la Gazetta dello Sport.

Mais en réalité, ce n’est pas vrai ! Le choix était purement arbitraire. Il est ensuite passé au blanc en 1941 pour être plus en accord avec le régime de Franco, puis au blanc et rouge pour être raccord avec les coloris du nouvel organisateur "El Diario Ya". En 1955, nouveau changement de propriétaire, nouvelle teinture. Le maillot rouge et blanc se mue en jaune pour un bon bout de temps.

Mais à la fin des années 90, pour se démarquer de la Grande Boucle, sa couleur change encore. Le leader de la Vuelta portera une tunique dorée jusqu’en 2010, année où apparait le maillot rouge que l’on connait désormais.

Pourquoi le rouge ?

Mais pourquoi le rouge ? Il y a deux raisons principales à ce choix.

La première n’a toujours pas de rapport avec la couleur des pages d’un journal mais avec celle d’un sponsor. Quand le géant de la grande distribution, Carrefour, devient le sponsor principal de la Vuelta, le maillot devient rouge en son honneur.

Seconde raison, il y avait aussi la volonté d’apporter un côté plus représentatif de l’Espagne. La tunique a donc pris la même teinte traditionnelle que les équipes sportives du pays. Que ça soit l’équipe nationale de basket, de football ou de volley-ball, toutes arborent un équipement rouge.